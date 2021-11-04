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АвтоВАЗ пока не конкурент: 8 надёжных иномарок по цене Lada Granta

В некоторых салонах официальных дилеров за максимальную комплектацию автомобиля Lada Granta просят почти миллион рублей. Что можно купить на эти деньги на вторичном рынке?

3 ноября, 21:40
<p>Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Бюджетные автомобили Lada почти сравнялись по цене с иномарками, которые производят в России. При поступлении на склад дилера рекомендованная заводом розничная цена увеличивается на несколько десятков процентов, и из бюджетных автомобилей Granta и VESTA превращаются в седаны для людей с достатком выше среднего. Но есть ли смысл покупать отечественный автомобиль, когда на вторичном рынке полно неплохих иномарок, которые могут пережить новые отечественные автомобили?

© YouTube

© YouTube

Skoda Rapid I

Миллион рублей — психологическая отметка, за которой начинается выбор неплохих иномарок. Из-за курса рубля, кризиса полупроводников и пандемии цены на автомобили всего за год выросли на 30–50%. Но даже после этого неплохие иномарки не превратились в недоступную роскошь. Лучший тому пример — Skoda Rapid. За автомобиль 2017–2018 года на автомате, с одним владельцем в ПТС и пробегом в 60–80 тыс. километров просят от 900 тыс. рублей до одного миллиона. Двигатели Rapid без проблем проезжают 300–400 тыс. километров — именно по этой причине данные автомобили так популярны у таксопарков.

Фото © DROM.RU

Фото © DROM.RU

Hyundai Solaris II

Корейский бюджетный седан второго поколения — ещё один рекордсмен по пробегу без поломок. 150 тыс. километров без единой поломки — не фантастика, а повседневная реальность. Двигатели G4LC (1.4 литра) и G4FG хорошо показали себя в российских условиях — они переваривают бензин даже с заправок сомнительного происхождения, практически не теряя в динамике и относительно легко ремонтируются. Вместе с автомобилем 2018–2019 годов выпуска на вторичном рынке за один миллион рублей продавцы часто отдают сигнализацию с обратной связью и автозапуском, зимние шины, а некоторые автомобили дополнительно обработаны антикоррозийным составом.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

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Volkswagen Passat B7

Один из самых крепких "немцев", какие можно найти на вторичном рынке за миллион рублей. Особенно хорошо такие машины чувствуют себя в южных регионах страны — Ростовской области и Краснодарском крае. Там можно найти неплохие автомобили с одним владельцем в ПТС и пробегом до 100 тыс. километров. Почти все VW Passat продаются в неплохой комплектации — климат, салон с комбинированной отделкой и сигнализация с автозапуском. Единственное слабое место модели — роботизированная КПП DSG, работу которой нужно проверять в профильном сервисе. Бюджет в один миллион рублей минимален для этой модели — часто за наименьшую стоимость продаются автомобили на механике и с тканевым салоном, однако такие машины в большинстве случаев имеют меньший пробег, чем их "собратья" с АКПП. Двигатели Passat B7 CAXA и CDGA (1,4 литра) неплохо показали себя в российских условиях, однако оптимальным с точки зрения надёжности и расхода топлива остаётся 1,8-литровый агрегат CDAB.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

Ford Focus III

Эта модель, как и все легковые от американского производителя, покинула российский рынок, но осталась в сердцах миллионов российских водителей. Некоторые "капсулы времени" с пробегом меньше 20 тыс. километров сейчас продаются на вторичном рынке по два миллиона рублей, и на эти автомобили есть спрос. Но за один миллион рублей тоже можно найти приличный экземпляр. Большинство Ford Focus продаются за эту стоимость в минимальной комплектации, однако даже в минимальной версии есть то, чего нет во многих топовых авто Lada, — подогрев сидений и неплохая музыка. Новых автомобилей за миллион рублей на вторичном рынке не найти, но ухоженные хетчбэки с пробегом до 60 тыс. километров встретить можно. Двигатели XTDA и IQDB объёмом 1,6 литра хорошо зарекомендовали себя в условиях России — они редко ломаются и потребляют минимальное для такого автомобиля количество топлива.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

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Mitsubishi ASX I

Хочется надёжный автомобиль и чтоб повыше, но бюджет всего миллион? Присмотритесь к Mitsubishi ASX первого поколения. Большинство автомобилей этой модели продаётся с пробегом под 100 тыс. километров, однако относительно свежие машины 2013–2016 годов выпуска найти ещё можно. Два самых популярных двигателя этой модели — 4A92 (1,6 литра) и 4B10 (1,8 литра) — нельзя назвать выдающимися, но головной боли владельцу до пробега в 200–250 тыс. километров в большинстве случаев они не создают. Минимальный расход топлива и относительно адекватные цены на обслуживание позволяют владельцам ASX ездить на машине, не опасаясь серьёзных поломок.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

KIA Soul

Один из самых необычных и стильных автомобилей на российском вторичном рынке. Корейский компактный кроссовер сильно недооценён — всё дело в дизайне и восприятии этой модели как исключительно женской. Но фокус состоит в том, что Soul первого, второго и третьего поколений — одна из самых надёжных корейских машин. Найти автомобиль третьего поколения за миллион пока сложно — скорее всего, ситуация изменится через год-два. Зато машины второго поколения продаются за вменяемые деньги. Широкого выбора двигателей нет — под капотом большинства автомобилей находится бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра G4FD. Двухлитровые G4NA встречаются значительно реже, и такие машины стоят заметно больше одного миллиона рублей. Если соблюдать ограничения по сумме и рассматривать автомобили в пределах этой суммы, то можно найти неплохой автомобиль 2016–2017 года с одним, максимум двумя владельцами в ПТС и пробегом до 80 тыс. километров. За миллион рублей будет доступен неплохой набор опций — зимний пакет и неплохая аудиосистема.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

Mazda 3 II (BL)

Японские седаны и хетчбэки до сих пор популярны в России, несмотря на то что их стоимость ощутимо выше корейских автомобилей. Большого выбора по двигателям в случае с Mazda 3 ожидать не стоит — как правило, для покупки доступен единственный бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра Z6. Двухлитровые LF17 — большая редкость, и машины с таким мотором стоят заметно больше миллиона. Плюсы — относительно недорогое обслуживание, адекватный расход топлива и недорогие расходные материалы. На вторичном рынке много автомобилей с минимальным пробегом (до 50–60 тыс. километров) и одним владельцем в ПТС. Единственное слабое место автомобилей в этом кузове — лакокрасочное покрытие, поэтому проверять машину перед покупкой лучше всего с толщиномером.

Nissan Qashqai I

Этот японский кроссовер — один из самых популярных автомобилей в России. Относительно невысокая стоимость владения и простое обслуживание делали компании Nissan хорошую рекламу на протяжении нескольких лет. Nissan Qashqai — один из самых ликвидных автомобилей на вторичном рынке. Даже в минимальной конфигурации с механикой эти машины дешевеют крайне медленно. Машины в кузове J10 обычно не доставляют владельцам проблем даже на больших пробегах — большое ТО требуется J10 лишь по достижении 150–200 тыс. километров на одометре. Базовый мотор для Qashqai в пределах миллиона рублей — 1,6-литровый HR16DE мощностью 117 лошадиных сил. Впечатляющей динамики ждать от него не стоит, но для поездок по городу его будет достаточно.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

BMW 1 серии 116i II (F20/F21)

Немецкая "копейка" — один из самых недооценённых автомобилей на российском рынке и один из самых надёжных. В большинстве автомобилей, продаваемых на вторичном рынке, под капотом установлен бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра мощностью 136 л.с. Обслуживать такой автомобиль ощутимо дороже, чем японские и корейские машины, однако качество салона и ощущения от вождения за ту же сумму в миллион рублей будут совершенно другими. Правда, найти машину с одним-двумя владельцами в ПТС сложно — большая часть BMW первой серии в продаже сменили минимум трёх владельцев. Зато к двигателю N13B16 практически нет претензий — если обслуживать его вовремя и "кормить" машину хорошим бензином, он без проблем проедет 300 тыс. километров.

Фото © Auto.ru

Фото © Auto.ru

Разумный выбор: Самые надёжные иномарки по цене новой Lada Vesta

Разумный выбор: Самые надёжные иномарки по цене новой Lada Vesta

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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