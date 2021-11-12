Неизвестные обстреляли из пневматики несколько автобусов в Приморье
Пассажиров в общественном транспорте в тот момент не было. Злоумышленники повредили стёкла.
Фото © УМВД России по Приморскому краю
В городе Спасск-Дальний в Приморском крае неизвестные обстреляли из пневматического оружия несколько автобусов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
"В момент происшествия пассажиры в транспортных средствах отсутствовали. Пострадавших нет", — цитирует РИА "Новости" слова представителя ведомства.
Злоумышленники пока не обнаружены. Также выясняются все обстоятельства нападения и оценивается сумма ущерба. Полиция просит очевидцев стрельбы или имеющих информацию о происшествии обратиться в дежурную часть МО МВД России "Спасский".
А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье недовольные шумом жильцы обстреляли ремонтировавших лифт рабочих. Мастерам разрешили трудиться по ночам, но грохот сильно мешал некоторым жителям дома.
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