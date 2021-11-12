Российская актриса Светлана Иванова рассказала, что старается давать всё что может своим двум дочерям. Она балует детей, стремится "удовлетворить все их хотелки", потому что сама была такого лишена.

"Мы жили очень скрoмно, мама редко могла позволить себе купить что-то, что я просила, игрушку какую-то или одежду из серии "как у всех". Поэтoму у меня на эту тему какой-то пунктик", — сказала Светлана Иванова в интервью Hello.

Актриса вместе с тем опасается, что это может негативно повлиять на детей. Например, что повзрослев, дочери не будут баловать своих чад, поскольку их заваливали подарками в виде дорогостоящих игрушек.