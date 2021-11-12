"Стараюсь удовлетворить все их хотелки": Актриса Светлана Иванова рассказала, как воспитывает дочерей
Артистка призналась, что в детстве была лишена многих маленьких детских радостей.
Фото © Instagram / artistkaivanova
Российская актриса Светлана Иванова рассказала, что старается давать всё что может своим двум дочерям. Она балует детей, стремится "удовлетворить все их хотелки", потому что сама была такого лишена.
"Мы жили очень скрoмно, мама редко могла позволить себе купить что-то, что я просила, игрушку какую-то или одежду из серии "как у всех". Поэтoму у меня на эту тему какой-то пунктик", — сказала Светлана Иванова в интервью Hello.
Актриса вместе с тем опасается, что это может негативно повлиять на детей. Например, что повзрослев, дочери не будут баловать своих чад, поскольку их заваливали подарками в виде дорогостоящих игрушек.
В прошлом году Лайф рассказывал, что Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего режиссёра Джаника Файзиева. Служебный роман у них начался, когда тот был женат. В 2012 году у них родилась первая дочь, а в 2018 году вторая.
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