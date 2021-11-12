После публикации Лайфа банк согласился вернуть москвичке с больным ребёнком украденный миллион

Банк "Хоум кредит" пообещал вернуть москвичке Елене Пашкевич 980 тысяч рублей, которые семья откладывала для реабилитации больного онкологией сына, но лишилась всех средств из-за мошенников. Представители кредитной организации связались с Лайфом после выхода заметки и сообщили, что внимательно изучили ситуацию и выражают сочувствие пострадавшей семье.

"Да, клиентка сама назвала злоумышленникам все коды для подтверждения операции, то есть вины банка в этом нет. Но в этой исключительной ситуации мы решили не оставаться в стороне и оказать нашей клиентке материальную помощь в размере украденной суммы," — сообщил Лайфу представитель "Хоум кредита".

Банк уже связался и с самой Еленой. Однако женщина, услышав радостную новость, побоялась снова оказаться обманутой и решила сама приехать в отделение банка, чтобы быть уверенной, что деньги ей всё-таки вернут. От лица своей семьи и её больного сына москвичка выразила всем благодарность за неравнодушие и поддержку.

"Понятное дело, что и муж поднял этот буч, но благодарность хочется выразить именно вашей редакции и всей общественности, что не прошли мимо, организовали съёмку, выпустили материал, то есть не остались в стороне. Думаю, что без этих действий банк просто замолчал бы это дело, как и миллионы других дел. Я очень благодарна, но до сих пор не верю, это же просто чудо!" — делится эмоциями москвичка.