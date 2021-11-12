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Психотерапевт раскрыла, как распознать травлю ребёнка в Интернете

Если в семье выстроены доверительные отношения, он сам расскажет о проблеме, и тогда несовершеннолетнего нужно эмоционально поддержать, заметила она.

12 ноября, 09:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Травля детей в Интернете отражается на их поведении, и именно оно может подсказать, что что-то не так. Об этом рассказала психотерапевт Анна Чернигова.

"Ребёнок становится более нервозным, замыкается в себе, перестаёт хотеть идти в школу и взаимодействовать с одноклассниками. Это первые симптомы", — приводит её слова "Газета.ru".

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Если в семье выстроены доверительные отношения, а ребёнок чувствует, что получит адекватную реакцию, он расскажет о проблеме, заметила специалист, ведь дети заинтересованы в том, чтобы поделиться переживаниями.

В этой ситуации родителям нужно эмоционально поддержать ребёнка, считает Чернигова, и обсудить с ним возможные варианты выхода из ситуации. Также она заметила, что чаще всего в подобные истории попадают дети со слабыми эмоциональными границами, у которых не выстроен контакт со здоровой агрессией. Зачастую это дети из семей, где родители проявляют агрессивное поведение или не способны защитить свои границы, добавила медик.

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Ранее Лайф приводил результаты опроса, которые показали, сколько родителей планируют контролировать детей всю жизнь. При этом часть респондентов заявила, что намерена осуществлять надзор до выхода наследников на работу. И лишь треть опрошенных готова делать это до совершеннолетия.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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