Психотерапевт раскрыла, как распознать травлю ребёнка в Интернете
Если в семье выстроены доверительные отношения, он сам расскажет о проблеме, и тогда несовершеннолетнего нужно эмоционально поддержать, заметила она.
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Травля детей в Интернете отражается на их поведении, и именно оно может подсказать, что что-то не так. Об этом рассказала психотерапевт Анна Чернигова.
"Ребёнок становится более нервозным, замыкается в себе, перестаёт хотеть идти в школу и взаимодействовать с одноклассниками. Это первые симптомы", — приводит её слова "Газета.ru".
Если в семье выстроены доверительные отношения, а ребёнок чувствует, что получит адекватную реакцию, он расскажет о проблеме, заметила специалист, ведь дети заинтересованы в том, чтобы поделиться переживаниями.
В этой ситуации родителям нужно эмоционально поддержать ребёнка, считает Чернигова, и обсудить с ним возможные варианты выхода из ситуации. Также она заметила, что чаще всего в подобные истории попадают дети со слабыми эмоциональными границами, у которых не выстроен контакт со здоровой агрессией. Зачастую это дети из семей, где родители проявляют агрессивное поведение или не способны защитить свои границы, добавила медик.
Ранее Лайф приводил результаты опроса, которые показали, сколько родителей планируют контролировать детей всю жизнь. При этом часть респондентов заявила, что намерена осуществлять надзор до выхода наследников на работу. И лишь треть опрошенных готова делать это до совершеннолетия.
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