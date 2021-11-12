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Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 09:22

Фигуристка Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto

Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto

Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с турнира из-за полученных травм.

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на домашнем этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Токио.

Сакамото получила от судей за своё выступление 76,56 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабэ (73,88). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (68,08).

Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не представлена.

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии
Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у спортивных пар. В ритм-танце также лучший результат показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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Роман Фейгин
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