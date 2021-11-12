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Фигуристка Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Российские спортсменки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм.

12 ноября, 09:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWKMuxmJxJI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">teamkaori_sakamoto</a></p>

Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на домашнем этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Токио.

Сакамото получила от судей за своё выступление 76,56 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабэ (73,88). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (68,08).

Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не представлена.

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у спортивных пар. В ритм-танце также лучший результат показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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