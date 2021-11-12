Фигуристка Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии
Фото © Instagram / teamkaori_sakamoto
Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с турнира из-за полученных травм.
Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу на домашнем этапе серии Гран-при. Соревнования проходят в Токио.
Сакамото получила от судей за своё выступление 76,56 балла. Второе место заняла её соотечественница Мана Кавабэ (73,88). Третьей стала Ю Ён из Южной Кореи (68,08).
Российские фигуристки Дарья Усачёва и Александра Трусова снялись с соревнований из-за травм. Из-за этого наша страна в женском одиночном катании на Гран-при Японии не представлена.
Ранее в ходе турнира в Токио россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у спортивных пар. В ритм-танце также лучший результат показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.