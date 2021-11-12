Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии

Победителей турнира определят в субботу, 13 ноября, по итогам произвольной программы.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии. Соревнования проходят в Токио.

Действующие чемпионы мира получили от судей за своё выступление 86,33 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, у которых 86,02 балла. Третьими идут Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (76,43).

Ещё один российский дуэт выступил неудачно. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко в ритм-танце заняли последнее, девятое место. В их активе лишь 65,17 балла.

Победители турнира определятся в субботу, 13 ноября, после исполнения произвольной программы.