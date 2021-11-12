ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 ноября 2021, 08:14

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии

Фото © Instagram / victoria_sinitsina

Фото © Instagram / victoria_sinitsina

Победителей турнира определят в субботу, 13 ноября, по итогам произвольной программы.

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии. Соревнования проходят в Токио.

Действующие чемпионы мира получили от судей за своё выступление 86,33 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, у которых 86,02 балла. Третьими идут Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (76,43).

Ещё один российский дуэт выступил неудачно. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко в ритм-танце заняли последнее, девятое место. В их активе лишь 65,17 балла.

Как подававший большие надежды в нашей сборной фигурист собрался выступать за США
Как подававший большие надежды в нашей сборной фигурист собрался выступать за США

Победители турнира определятся в субботу, 13 ноября, после исполнения произвольной программы.

Ранее в парном катании короткую программу на Гран-при Японии выиграли действующие чемпионы мира россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 78,40 балла. Второе место занимают их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • Виктория Синицина
  • Никита Кацалапов
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar