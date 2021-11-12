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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии

Победители турнира определятся в субботу, 13 ноября, после исполнения произвольной программы.

12 ноября, 08:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRJe6itD680/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">victoria_sinitsina</a></p>

Фото © Instagram / victoria_sinitsina

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии. Соревнования проходят в Токио.

Действующие чемпионы мира получили от судей за своё выступление 86,33 балла. Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, у которых 86,02 балла. Третьими идут Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (76,43).

Ещё один российский дуэт выступил неудачно. Софья Шевченко и Игорь Ерёменко в ритм-танце заняли последнее, девятое место. В их активе лишь 65,17 балла.

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Победители турнира определятся в субботу, 13 ноября, после исполнения произвольной программы.

Ранее в парном катании короткую программу на Гран-при Японии выиграли действующие чемпионы мира россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие 78,40 балла. Второе место занимают их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78). На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара (73,98).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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