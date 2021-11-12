Драки, голы и важная победа: Как сборная России разгромила Кипр в отборе ЧМ-2022 и приблизилась к Катару Валерий Карпин становится самым успешным отечественным тренером на старте работы в национальной команде, а сама она продолжает радовать отечественных болельщиков 11 ноября, 21:17 Фото © РФС

Сборная России по футболу в ударе! — вот вам главная эмоция и настроение сегодняшнего вечера. Не самый сильный Кипр мы разгромили так, что никаких, ну почти, вопросов не возникает по целому ряду моментов. Корреспондент Лайфа отправился в Санкт-Петербург и увидел своими глазами, как именно наши футболисты сделали очередной шаг в сторону чемпионата мира в Катаре.

Спокойствие, только спокойствие

Футбол в будний день — особенное явление. Едущие с работы, или же взявшие отгул болельщики не особо торопятся заполнять чашу стадиона. За полтора часа-час — достаточно спокойно, не тишина конечно, но поклонники сборной России не торопились на стадион в Петербурге. А повод был, и речь не только об игре против Кипра. С учётом того, как становилось прохладно в Северной столице, поспешить можно было хотя бы ради того, чтобы погреться под крышей стадиона на Крестовском острове.

И тем не менее, болельщики собрались на трибунах достаточно оперативно. К началу игры все заняли свои места, приготовились смотреть важнейший матч года. Правда, его начало немного задержалось из-за...машинки, которая выкатывает мячи на поле. До центра поля она доехать смогла, а вот обратно уехать ей самой не удалось. Пришлось подключаться организаторам, которые унесли ее на руках.

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Быстрый гол и драка на трибунах

Первого гола ждать долго не пришлось. Ерохин уже в дебюте встречи открывает счёт, заставив трибуны взорваться от восторга. Но на этом интересные события на поле закончились. Зато началось "веселье" на трибунах. В середине первой половины игры ни с того, ни с сего на фанатской трибуне нашей сборной началась драка.

Видео © LIFE

Позже в СМИ и телеграм-каналах стали появляться подробности случившегося. Журналист Иван Карпов выяснил, что началось всё из-за одного из болельщиков, который зачем-то "послал" часть других фанатов. Давненько матчи нашей сборной не проходили с драками, а тут — пожалуйста. Честь и хвала стюардам, которые достаточно оперативно погасили все эмоции и утихомирили конфликтующих.

К слову, на второй тайм фанатская трибуна была...пустой. Активные болельщики спешно покинули её, как только началась решающая половина игры. Уходили они достаточно долго, но тем не менее минуте к 70-й в секторе осталась лишь небольшая группа активных болельщиков. Отрадно, что остальной стадион к этому времени разогрелся и гнал своих любимцев вперёд. Нашлись и те, кто персонально поддерживал Валерия Карпина.

Видео © LIFE

Ударный второй тайм

Зато вторая половина — настоящий мёд и услада для поклонников сборной России. Команда Валерия Карпина забила целых пять мячей в ворота неуступчивых киприотов. Причём, голы — на любой вкус. Особенно порадовал Александр Ерохин, который забрал звание лучшего игрока матча, оформив дубль. После игры журналисты пытались понять, что же такого сказал Валерий Карпин в раздевалке, что наши рванули вперёд.

Видео © LIFE

"Ничего сверхъестественного не говорил в перерыве. Глебов говорит, что я напихал, ничего не пихал. Скорректировали позиции. И не это повлияло даже, а второй гол. Быстрый гол сыграл злую шутку, появилась расхлябанность. Напряжение возникло у наших ворот, скованность, боязнь за результат. Киприоты после второго гола подразвалились", — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Вообще, журналисты задали много вопросов главному тренеру нашей сборной. Общий посыл его заявлений понятен: дело сделали — впереди Хорватия. Настраиваемся на крайне тяжёлый матч. Правда, был и свой неприятный момент — качество газона. Валерий Карпин не стеснялся выражений и назвал его "безобразным".

"Впечатления после победы приятные, радостные. Говорить о том, что стадион стал счастливым для меня, — не стоит после одной игры-то. Честно говоря, поле, мягко говоря, не лучшего качества. Если честно, то безобразного. На удивление", — заявил Карпин.

Впрочем, как бы не был плох газон, а помешать нам в этот вечер не могло ничто. Впереди — игра года против сборной Хорватии. Она, как бы мы ни уповали на ее провал, дежурно разгромила Мальту и будет делать всё, чтобы уже в воскресенье выйти в Катар. Что-то подсказывает, что лёгкой прогулкой предстоящий матч не будет ни для команды Далича, ни для сборной России. А пока — давайте просто порадуемся за нашу национальную команду. Она победила, и ладно!

Авторы Шамиль Гаджиев