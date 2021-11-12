Российские фигуристы выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Токио

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место по итогам коротких программ на этапе Гран-при в Токио. Произвольную программу они представят уже 13 ноября.

Спортсмены набрали 78,40 балла. Второе место также занимают россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 75,78 балла. На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара с 73,98 балла.