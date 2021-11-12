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Российские фигуристы выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Токио

Анастасия Мишина и Александр Галлямов обыграли своих соотечественников и значительно обошли японцев.

12 ноября, 04:51
<p>Спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место по итогам коротких программ на этапе Гран-при в Токио. Произвольную программу они представят уже 13 ноября.

Спортсмены набрали 78,40 балла. Второе место также занимают россияне — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 75,78 балла. На третьей строчке расположились японцы Рику Миура и Рюити Кихара с 73,98 балла.

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А ранее Лайф рассказывал, что фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят Кубок Австрии. Также с турнира в Граце снялись россияне Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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