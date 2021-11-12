Покинувших Крым военных моряков оставили на Украине без жилья

Украинские военные, которые спешно покинули Крым в 2014 году при его воссоединении с Россией, до сих пор остаются без жилья. Они вынуждены проживать в отелях Минобороны, и при выходе на пенсию недвижимостью их обеспечат вряд ли. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Хоменко.

"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой", — сказала депутат на пресс-конференции.

А ранее главком ВСУ назвал "силу", способную восстановить суверенитет Украины. По словам Валерия Залужного, Незалежная стала надёжным щитом Европы.