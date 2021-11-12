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Покинувших Крым военных моряков оставили на Украине без жилья

Причём речь не только о рядовых моряках. По словам депутата, среди них есть даже адмиралы.

12 ноября, 04:40

Фото © Flickr / ministryofdefenceua

Украинские военные, которые спешно покинули Крым в 2014 году при его воссоединении с Россией, до сих пор остаются без жилья. Они вынуждены проживать в отелях Минобороны, и при выходе на пенсию недвижимостью их обеспечат вряд ли. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Хоменко.

"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой", — сказала депутат на пресс-конференции.

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Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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