Покинувших Крым военных моряков оставили на Украине без жилья
Причём речь не только о рядовых моряках. По словам депутата, среди них есть даже адмиралы.
Фото © Flickr / ministryofdefenceua
Украинские военные, которые спешно покинули Крым в 2014 году при его воссоединении с Россией, до сих пор остаются без жилья. Они вынуждены проживать в отелях Минобороны, и при выходе на пенсию недвижимостью их обеспечат вряд ли. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Хоменко.
"Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой", — сказала депутат на пресс-конференции.
А ранее главком ВСУ назвал "силу", способную восстановить суверенитет Украины. По словам Валерия Залужного, Незалежная стала надёжным щитом Европы.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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