Аудиосервис "Сберзвук" ко дню рождения хип-хопа провёл исследование и составил рейтинг популярных российских рэперов 2021 года и песен в этом музыкальном жанре. Выяснилось, что чаще всего пользователи слушали трек Miyagi & Andy Panda "Патрон", рассказывающий о социальных проблемах. Композиция вышла в апреле, а через три дня в Сети появился клип, который набрал более 4 миллионов просмотров. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

На втором месте рейтинга расположился Баста с песней "Ты была права", в которой лирический герой переосмысливает историю любви и в порыве обиды подводит итоги. Ещё одним треком на любовную тематику в списке стала композиция BRANYA, MACAN "Пополам". Она заняла третье место по количеству прослушиваний. Стоит отметить, что на момент выхода песни поклонники MACAN уже наизусть знали её припев, которым артист поделился в соцсетях за три недели до релиза.

Рэпер Моргенштерн и его трек "Cristal & МОЁТ" заняли лишь четвёртое место рейтинга, а пятое место разделил Rakhim с песней "Синий Lamborghini" и фит "На Чиле", в записи которого приняли участие Джиган, Егор Крид, The Limba, blago white, OG Buda, Тимати, SODA LUV и Гуф.

В десятку лидеров по прослушиваниям вошли также 10AGE с треком "Нету интереса", Егор Крид и Pussy Boy, а также SQWOZ BAB и The First Station с хитом 2020 года АУФ.