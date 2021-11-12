Меркель — о пандемии: Это ещё не конец

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель напомнила, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения. По мнению политика, всем странам нужно учиться принимать превентивные меры. Об этом она сказала, выступая на форуме в рамках недели лидеров АТЭС.

"К сожалению, Германия сейчас переживает четвёртую волну, и мы регистрируем значительный рост числа заражённых. Мы должны понимать, что это ещё не конец <...>, и научиться прогнозировать экспоненциальный рост и действовать превентивно. Это было и остаётся для меня самым сложным во время этой пандемии", — сказала Меркель.

По её оценке, в начале распространения ковида власти Германии неплохо справлялись, но затем поняли, что самая большая проблема – необходимость быстро принимать меры, когда заболеваемость начинает расти.