Стал известен основной источник доходов Давы, и это не шоу-бизнес
Блогер похвастался, что может заработать на новенький Rolls-Royce всего за пару месяцев.
На днях Дава стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка". В разговоре со спортсменкой рэпер признался, что блогерство и его песни не приносят таких денег, которых бы ему хватило для жизни. Оказалось, звёздная жизнь — лишь прикрытие.
Кадры из видео © YouTube / Ляйсан Утяшева
Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. Rolls-Royce могу купить за месяц-два
Давид Манукян признался, что большую часть его заработка составляет прибыль от сделок с недвижимостью. Он вкладывает деньги в строительство домов и готовые объекты. Заработок от выступлений, рекламы и коллабораций несущественен.
И хоть для Давы основной доход — это недвижимость, не нужно думать, что на блогерстве не заработать. Недавно Life рассказал о пяти самых богатых тиктокерах. Ребята уже сейчас обеспечили себе и близким безбедную старость.
На первом месте Эддисон Рей. Девушке всего двадцать, но за последний год она заработала пять миллионов долларов (368 млн рублей)!
На втором — танцующая королева Чарли Д'Амелио. Её заработок составил четыре миллиона долларов (294 млн рублей).
На третьем — старшая сестра предыдущей блогерши — Дикси Д'Амелио. Она умудрилась заработать 2,9 млн долларов (213 млн рублей) за последний год.
На четвёртом — Лорен Грей с годовым доходом 2,6 млн долларов (191 млн рублей) .
Заключительное место в пятёрке — Джош Ричардс. 19-летний парень зарабатывает по полтора миллиона долларов (110 млн рублей) в год.
WOW-news
Диетолог назвала "полезные" продукты, которые нельзя употреблять ни в коем случае
сегодня в 08:39
Стриптизёрша нашла жучок в машине во время трансляции, но никто не ожидал, что закончится это трагедией
сегодня в 07:35
Девочка хотела попасть в тренды TikTok, но попала на операционный стол с магнитами в желудке
сегодня в 07:15
Комментариев: 0