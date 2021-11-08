НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стал известен основной источник доходов Давы, и это не шоу-бизнес

Блогер похвастался, что может заработать на новенький Rolls-Royce всего за пару месяцев.

8 ноября, 10:22

Фото © Instagram / dava_m

На днях Дава стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка". В разговоре со спортсменкой рэпер признался, что блогерство и его песни не приносят таких денег, которых бы ему хватило для жизни. Оказалось, звёздная жизнь — лишь прикрытие.

Кадры из видео © YouTube / Ляйсан Утяшева

Кадры из видео © YouTube / Ляйсан Утяшева

Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. Rolls-Royce могу купить за месяц-два

Давид Манукян

Давид Манукян признался, что большую часть его заработка составляет прибыль от сделок с недвижимостью. Он вкладывает деньги в строительство домов и готовые объекты. Заработок от выступлений, рекламы и коллабораций несущественен.

Фото © Instagram / dava_m

Фото © Instagram / dava_m

И хоть для Давы основной доход — это недвижимость, не нужно думать, что на блогерстве не заработать. Недавно Life рассказал о пяти самых богатых тиктокерах. Ребята уже сейчас обеспечили себе и близким безбедную старость.

На первом месте Эддисон Рей. Девушке всего двадцать, но за последний год она заработала пять миллионов долларов (368 млн рублей)!

На втором — танцующая королева Чарли Д'Амелио. Её заработок составил четыре миллиона долларов (294 млн рублей).

На третьем — старшая сестра предыдущей блогерши — Дикси Д'Амелио. Она умудрилась заработать 2,9 млн долларов (213 млн рублей) за последний год.

На четвёртом — Лорен Грей с годовым доходом 2,6 млн долларов (191 млн рублей) .

Заключительное место в пятёрке — Джош Ричардс. 19-летний парень зарабатывает по полтора миллиона долларов (110 млн рублей) в год.

И попробуйте не заплакать: Сколько зарабатывает топ-5 самых богатых тиктокеров, кривляясь на камеру

И попробуйте не заплакать: Сколько зарабатывает топ-5 самых богатых тиктокеров, кривляясь на камеру

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1