Стал известен основной источник доходов Давы, и это не шоу-бизнес

На днях Дава стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка" . В разговоре со спортсменкой рэпер признался, что блогерство и его песни не приносят таких денег, которых бы ему хватило для жизни. Оказалось, звёздная жизнь — лишь прикрытие.

Я бы мог зарабатывать в месяц тысяч триста рублей, если бы был танцором-педагогом. Сейчас я много зарабатываю. Намного больше. Rolls-Royce могу купить за месяц-два

Давид Манукян признался, что большую часть его заработка составляет прибыль от сделок с недвижимостью. Он вкладывает деньги в строительство домов и готовые объекты. Заработок от выступлений, рекламы и коллабораций несущественен.

И хоть для Давы основной доход — это недвижимость, не нужно думать, что на блогерстве не заработать. Недавно Life рассказал о пяти самых богатых тиктокерах. Ребята уже сейчас обеспечили себе и близким безбедную старость.

На первом месте Эддисон Рей. Девушке всего двадцать, но за последний год она заработала пять миллионов долларов (368 млн рублей)!

На втором — танцующая королева Чарли Д'Амелио. Её заработок составил четыре миллиона долларов (294 млн рублей).

На третьем — старшая сестра предыдущей блогерши — Дикси Д'Амелио. Она умудрилась заработать 2,9 млн долларов (213 млн рублей) за последний год.

На четвёртом — Лорен Грей с годовым доходом 2,6 млн долларов (191 млн рублей) .

Заключительное место в пятёрке — Джош Ричардс. 19-летний парень зарабатывает по полтора миллиона долларов (110 млн рублей) в год.