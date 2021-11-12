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"Сработали слаженно": В Амурске медики устроили пациенту катание на носилках по гололёду

В местном минздраве похвалили коллег за находчивость и отметили, что им нередко приходится работать в экстремальных условиях.

12 ноября, 04:29

В Амурске медики устроили пациенту катание на носилках по гололёду. Видео © Instagram / amur.mash

Медики скорой помощи в Амурске прибегли к нестандартному методу транспортировки пациента. Носилки они вынужденно превратили в самые настоящие сани и прокатили на них мужчину прямо до машины. Та не смогла подъехать к подъезду из-за сильного гололёда.

Как пишет dvhab.ru, нести на руках пациента было рискованно: такая транспортировка могла закончиться его травмированием. Тогда они решили и решили пустить носилки по льду словно санки.

Когда видео разошлось в соцсетях, в краевом минздраве отметили, что сотрудники скорой помощи часто работают в нестандартных условиях, в каждой ситуации приходится принимать оперативное, взвешенное и ответственное решение. Именно от этого зависит здоровье пациента, а порой и жизнь.

"Сотрудники скорой помощи в данном случае приняли единственное возможное решение. Такой метод транспортировки от дома до машины был единственным безопасным. Пациент дал свое согласие. Случай в Амурске в очередной раз демонстрирует высокий уровень подготовки медицинских кадров к работе в экстремальных условиях. Команда сработала слаженно, и помощь человеку была оказана оперативно и в полном объёме", — прокомментировали в ведомстве.

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А ранее Лайф рассказывал, что таксист из Новороссийска отказался пропускать скорую помощь во дворе. Водитель показательно не давал медикам проехать 15 минут. Теперь ему предстоят разбирательства с полицией. Аналогичная ситуация произошла и в Кемеровской области, но там уступать дорогу скорой отказалась автоледи.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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