В Госдуме выступили с инициативой создать регистр граждан с антителами к ковиду

В России предложили создать дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу. В него могут быть включены в том числе и те, кто не обращался за врачебной помощью или переболел бессимптомно. С соответствующей инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", — говорится в обращении парламентария к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, которое имеется в распоряжении РИА "Новости".

По мнению Леонова, это позволит включить в соответствующий регистр и тех, кто переболел ковидом бессимптомно, и тех, кто привился иностранными вакцинами. По задумке парламентария, такие люди также получат QR-код.