В нерабочие дни россияне закупились алкоголем

Россияне в минувшие нерабочие дни потратили на алкоголь на 78,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится по результатам исследования оператора фискальных данных OFD.ru.

Как пишет РБК, за день до локдауна россияне хорошо закупились алкоголем, потратив на него почти в пять раз больше обычного. Из-за закрытия алкомаркетов в нерабочие дни существенный рост выручки от продажи алкоголя показали розничные сетевые магазины — на 75%, а также аэропорты — 195%. В парках же выручка в этот период, напротив, показала снижение на 38,2%.