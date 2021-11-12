В нерабочие дни россияне закупились алкоголем
Так как работали не все алкомаркеты, за спиртным граждане чаще отправлялись в розничные сетевые магазины.
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Россияне в минувшие нерабочие дни потратили на алкоголь на 78,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится по результатам исследования оператора фискальных данных OFD.ru.
Как пишет РБК, за день до локдауна россияне хорошо закупились алкоголем, потратив на него почти в пять раз больше обычного. Из-за закрытия алкомаркетов в нерабочие дни существенный рост выручки от продажи алкоголя показали розничные сетевые магазины — на 75%, а также аэропорты — 195%. В парках же выручка в этот период, напротив, показала снижение на 38,2%.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. При этом регионам дали возможность увеличить этот срок. Так, 8 ноября в Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России режим нерабочих дней завершился, а в пяти продлился: в Новгородской, Смоленской, Челябинской, Курской и Томской области.
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