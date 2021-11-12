Комментатор Денис Казанский перешёл на Первый канал и будет работать на матче Хорватия – Россия

Игра состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите и начнётся в 17:00 мск.

Спортивный комментатор Денис Казанский перешёл на Первый канал. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В воскресенье, 14 ноября, Казанский будет комментировать на Первом канале матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

В будущем Казанский будет комментировать на Первом канале матчи ЧМ-2022 и Евро-2024, а также важнейшие хоккейные встречи и Олимпийские игры. В частности, он будет основным ведущим олимпийской студии на Играх-2022 в Пекине.

"Олимпиада, молодёжка, Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения — голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого — место легендарных личностей и голосов. Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы…" — отметил Казанский.