Комментатор Денис Казанский перешёл на Первый канал и будет работать на матче Хорватия – Россия
Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
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Спортивный комментатор Денис Казанский перешёл на Первый канал. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
В воскресенье, 14 ноября, Казанский будет комментировать на Первом канале матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Хорватии. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
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В будущем Казанский будет комментировать на Первом канале матчи ЧМ-2022 и Евро-2024, а также важнейшие хоккейные встречи и Олимпийские игры. В частности, он будет основным ведущим олимпийской студии на Играх-2022 в Пекине.
"Олимпиада, молодёжка, Катар. Можно ли остаться в стороне, если три кита твоего мировоззрения — голы-очки-секунды? Вот и я решил, что нельзя. Спортивная редакция Первого — место легендарных личностей и голосов. Попробовать себя на такой сцене, когда в зрительном зале миллионы…" — отметил Казанский.
В сентябре 2021 года комментатор ушёл с телеканала "Матч ТВ", на котором проработал шесть лет.
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