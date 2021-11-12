Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Из-за повреждения 15-летняя спортсменка смогла покинуть лёд только при помощи врачей. На этапе Гран-при она выступать не будет. Таким образом, соревнования у женщин пройдут без участия россиянок.

"Видно, что она шла на тройной флип, сделала "бабочку", видно, что во время отрыва в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов", — заявил в эфире Первого канала тренер и хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз.