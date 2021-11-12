НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фигуристка Усачёва получила травму на разминке и снялась с Гран-при Японии

Она почувствовала боль во время прыжка перед исполнением короткой программы.

12 ноября, 08:26

Фото © ТАСС / АР / David Becker

Российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму во время разминки перед короткой программой на этапе серии Гран-при в Японии. Соревнования проходят в Токио.

Из-за повреждения 15-летняя спортсменка смогла покинуть лёд только при помощи врачей. На этапе Гран-при она выступать не будет. Таким образом, соревнования у женщин пройдут без участия россиянок.

"Видно, что она шла на тройной флип, сделала "бабочку", видно, что во время отрыва в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было, были небольшие мышечные повреждения, как у всех спортсменов", — заявил в эфире Первого канала тренер и хореограф фигуристки Даниил Глейхенгауз.

Фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят Кубок Австрии

Фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят Кубок Австрии

Ранее в ходе Гран-при Японии россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе у спортивных пар. В ритм-танце также лучший результат показали наши спортсмены — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1