Агент Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России

Президент компании ProSports Management, один из главных агентов российского футбола Герман Ткаченко назвал Леонида Федуна лучшим футбольным президентом в нашей стране. Об этом сообщает РБК.

"Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьёзно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведёт себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис", — заявил Ткаченко.

Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. С тех пор клуб по разу становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.