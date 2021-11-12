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Агент Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России

Леонид Арнольдович владеет "Спартаком" с 2004 года. С тех пор клуб по разу становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

12 ноября, 08:47
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Президент компании ProSports Management, один из главных агентов российского футбола Герман Ткаченко назвал Леонида Федуна лучшим футбольным президентом в нашей стране. Об этом сообщает РБК.

"Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьёзно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведёт себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис", — заявил Ткаченко.

Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. С тех пор клуб по разу становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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В нынешнем розыгрыше РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице. В 14 матчах команда Руя Витории набрала 19 очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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