В Ленобласти мужчина убил супругу и попытался совершить самоубийство

Правоохранители Ленинградской области разбираются в происшествии, случившемся во Всеволожском районе. Там обнаружили автомобиль с убитой женщиной и тяжело раненным мужчиной. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на источники.

Всё произошло вечером 11 ноября, когда в экстренные службы обратилась женщина и сообщила о странном звонке от знакомого. Тот заявил ей, что "его и Лены больше не будет". Вероятно, собеседник имел в виду свою супругу. Позднее автомобиль семьи нашли рядом с одним из участков коттеджного посёлка "Родные просторы" в деревне Хапо-Ое. Внутри находился труп женщины и мужчина с тяжёлым ранением.

По версии правоохранителей, мужчина ударил супругу ножом и дважды выстрелил ей в голову и живот из травматического пистолета. От полученных травм женщина скончалась, после чего злоумышленник попытался совершить самоубийство, но выжил. Его доставили в больницу. Сейчас подробности происшествия устанавливаются, официально органы о происшествии не сообщили.