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В Ленобласти мужчина убил супругу и попытался совершить самоубийство

Автомобиль семьи нашли в одном из посёлков, с тяжёлым ранением злоумышленника госпитализировали.

12 ноября, 09:23
<p>Фото © "МВД Медиа"</p>

Фото © "МВД Медиа"

Правоохранители Ленинградской области разбираются в происшествии, случившемся во Всеволожском районе. Там обнаружили автомобиль с убитой женщиной и тяжело раненным мужчиной. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на источники.

Всё произошло вечером 11 ноября, когда в экстренные службы обратилась женщина и сообщила о странном звонке от знакомого. Тот заявил ей, что "его и Лены больше не будет". Вероятно, собеседник имел в виду свою супругу. Позднее автомобиль семьи нашли рядом с одним из участков коттеджного посёлка "Родные просторы" в деревне Хапо-Ое. Внутри находился труп женщины и мужчина с тяжёлым ранением.

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По версии правоохранителей, мужчина ударил супругу ножом и дважды выстрелил ей в голову и живот из травматического пистолета. От полученных травм женщина скончалась, после чего злоумышленник попытался совершить самоубийство, но выжил. Его доставили в больницу. Сейчас подробности происшествия устанавливаются, официально органы о происшествии не сообщили.

Ранее Лайф рассказывал, что российский рэпер признался, что зарезал отца ножом в разгар ссоры. В момент совершения преступления музыкант был сильно пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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