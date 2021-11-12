Стала известна цена лечения от коронавируса для непривитых граждан Сингапура

Граждане Сингапура, которые не сделали прививку от коронавируса, за лечение в стационаре будут вынуждены заплатить больше 25 тысяч сингапурских долларов (или 18 тысяч долларов США). Об этом сообщает газета The Straits Times со ссылкой на местный Минздрав. Названная сумма будет включать нахождение в реанимации и курс антиковидной терапии.

И хотя для некоторых граждан и иностранцев, которые имеют статус постоянного жителя, предусмотрены льготы (часть этой суммы будет уплачена за счёт социальной страховки), остаток суммы всё равно будет значительным.

Ранее стало известно, что с 8 декабря правительство Сингапура сделает платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для жителей, которые отказываются делать прививки, хотя на сегодняшний день обе дозы вакцины получило примерно 85% всех жителей страны. В государственной программе иммунизации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinovac.