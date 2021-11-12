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В колонии в Саратовской области зарезали заключённого

Инцидент произошёл рано утром. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности.

12 ноября, 09:12

Фото © Pixabay

В исправительной колонии № 7 в Саратовской области зарезали заключённого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"44-летний заключённый в ходе конфликта с 41-летним осуждённым нанёс ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", — говорится в релизе.

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Уточняется, что инцидент произошёл сегодня, 12 ноября, около 6:50 по местному времени "вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осуждённых". Следователи возбудили уголовные дела по статьям "Убийство" и "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". В данный момент правоохранители допрашивают заключённых и сотрудников колонии, а также изымают необходимую документацию. Кроме того, назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве тренер получил 14 лет колонии за надругательство над девочками. Жертвам извращенца на момент совершения преступления было 13 и 10 лет. Отбывать срок он будет в учреждении особого режима.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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