Политолог раскрыл цель публикаций США о "планах" России вторгнуться на Украину
По мнению эксперта, таким образом Вашингтон в очередной раз нагнетает обстановку. Вместе с тем он отметил, что американцы в последнее время гораздо чаще устраивают провокации.
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Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал опасения, которые Штаты выразили Евросоюзу о том, что Россия якобы "планирует" вторгнуться на Украину. Так, по мнению эксперта, подобные безосновательные выпады не имеют под собой никакой подоплёки.
"Это заявление преследует вполне конкретные цели: нагнетание обстановки и формирование провокативного контента", — цитирует RT Шаповалова.
Вместе с тем политолог отметил, что, в отличие от России, США стали гораздо чаще устраивать провокации, чтобы накалить обстановку. К примеру, за последние несколько недель в акваторию Чёрного моря вошло сразу несколько боевых кораблей США. Более того, американцы стали чаще совершать полёты у наших границ.
Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами".
Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной.
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