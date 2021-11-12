Политолог раскрыл цель публикаций США о "планах" России вторгнуться на Украину

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал опасения, которые Штаты выразили Евросоюзу о том, что Россия якобы "планирует" вторгнуться на Украину. Так, по мнению эксперта, подобные безосновательные выпады не имеют под собой никакой подоплёки.

"Это заявление преследует вполне конкретные цели: нагнетание обстановки и формирование провокативного контента", — цитирует RT Шаповалова.

Вместе с тем политолог отметил, что, в отличие от России, США стали гораздо чаще устраивать провокации, чтобы накалить обстановку. К примеру, за последние несколько недель в акваторию Чёрного моря вошло сразу несколько боевых кораблей США. Более того, американцы стали чаще совершать полёты у наших границ.

Ранее Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами".