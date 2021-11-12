Житель Мытищ натравил бойцовскую собаку на женщину, которую чуть не сбил

Житель Подмосковья натравил собаку на женщину, которую перед этим чуть не сбил. Видео © Telegram / SHOT

Житель подмосковных Мытищ чуть не сбил женщину, а затем натравил на неё собаку бойцовской породы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

"Я вышла на прогулку и на перекрёстке у котельной увидела стоявший на дороге красный автомобиль. При этом вокруг машины бегала собака бойцовской породы. Без поводка она была, без намордника абсолютно, бегала, лаяла на прохожих. Я испугалась и остановилась. Водитель посадил свою собаку в автомобиль", — рассказала пострадавшая 38-летняя Юлия.

По её словам, после этого она поравнялась с подругой и они продолжили путь. Однако спустя короткое время женщины услышали сзади звук автомобиля. Юлия немного притормозила, но не отошла. Она отметила, что это был тот самый водитель с собакой. Он стал газовать и пытаться наехать на пострадавшую, а после выпустил собаку и дал команду "взять".

"После чего собака вцепилась в руку. Когда он увидел много людей, он сел в машину быстренько, забрал свою собаку и уехал", — рассказала женщина.

Юлия обратилась в полицию. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, мужчину уже задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

"Сотрудниками полиции установлен и задержан мужчина 1986 года рождения, подозреваемый в совершении противоправного деяния. Пострадавшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы", — уточняется в релизе.

Соседи рассказали о жителе Мытищ, натравившем собаку на женщину. Видео © Telegram / SHOT

По словам соседей, мужчина часто гулял по району в невменяемом состоянии, вероятно, в наркотическом или алкогольном опьянении. А свою собаку стал натравливать на бездомных животных. Дошло до того, что местные стали бояться выходить на улицу.

"Идёт по подъезду [собака] без поводка, без намордника, выходит она всё без поводка, тут же гуляет. Как везде, наверное, у нас в стране чипируют собачек бездомных, потом выпускают на определённую территорию, и они тут живут, мы их подкармливаем. До того дошло, что он стал на этих собачек на маленьких просто натравливать [свою собаку]", — рассказала соседка Светлана Савинкина.

По словам пострадавшей, жители собирают подписи для подачи жалобы на имя начальника местного МВД, чтобы в отношении мужчины были приняты меры.