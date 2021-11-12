В Москве выявили на тысячу заражений коронавирусом меньше, чем вчера
Общее число заражений с начала пандемии в столице достигло 1 887 243.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве выявили 5183 случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Вчера эта цифра была на тысячу выше — 6240. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Общее число заражений с начала пандемии в столице достигло 1 887 243.
Число летальных исходов за сутки возросло до 96 против 94 днём ранее. Всего с начала пандемии в городе умерло 32 495 человек (1,72% всех заразившихся).
Напомним, нарушения сна тоже увеличивают риск смерти от коронавируса. Результаты исследования показали, что пациенты, испытывающие проблемы с дыханием во сне, не имеют повышенного риска развития CoViD-19, но у них наблюдается худший клинический прогноз болезни.
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