В Москве выявили на тысячу заражений коронавирусом меньше, чем вчера

В Москве выявили 5183 случая заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Вчера эта цифра была на тысячу выше — 6240. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Общее число заражений с начала пандемии в столице достигло 1 887 243.

Число летальных исходов за сутки возросло до 96 против 94 днём ранее. Всего с начала пандемии в городе умерло 32 495 человек (1,72% всех заразившихся).