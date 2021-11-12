В России за сутки ковидом заразилось 40 123 человека

В России за минувшие сутки выявлено 40 123 новых случая заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,45%.

Как отмечается, у 8,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 33 645 человек. Скончалось 1235 человек — немногим меньше, чем 10 ноября, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,81%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 992 595 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 720 962 человека. За весь период в России умерло 252 926 человек", — отмечается в сообщении штаба.