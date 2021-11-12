Как самостоятельно обнаружить коронавирусную пневмонию, объяснил пульмонолог

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман в беседе с "Москвой 24" рассказал, что обнаружить у себя коронавирусную пневмонию можно по нескольким симптомам. По словам специалиста, если у человека наблюдаются малопродуктивный кашель, лихорадка и ощущается нехватка воздуха — это повод обратиться к врачу.

"Если у человека температура 39, тяжёлая дыхательная симптоматика, кашель, то применительно к нынешней ситуации вопрос номер один должен быть, а не ковид ли у меня. А дальше уже всё-таки должны работать доктора", — рассказывает Александр.

Специалист объясняет, что при коронавирусе кашель у больного малопродуктивный и без мокроты, к тому же люди не видят разницы между обычной пневмонией и коронавирусной.

"Классическая пневмония — это всё-таки бактерия, а не вирус. При ней вовлекаются определённые структуры лёгких, в первую очередь это происходит на уровне альвеол. При ковидной пневмонии, её, на мой взгляд, нужно писать в кавычках, поражаются немного другие структуры. Нарушается, например, микроциркуляция", — добавил врач.

В обоих случаях поражение лёгких может быть крайне серьёзным, рассказывает Александр Пальман. Однако наличие "матового стекла" ещё не означает, что у вас коронавирусная инфекция.

"Матовое стекло" — это не специфический признак. Это один из вариантов рентгенологической картинки, поэтому, если при компьютерной томографии видят "матовое стекло", это не означает ковид", — уточняет специалист.