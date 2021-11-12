В России зафиксировали 1235 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за минувшие сутки составило 1235, сообщает оперативный штаб. Вчера этот показатель был чуть повыше — 1237. Условная летальность осталась на уровне 2,81%. Окончательный показатель можно будет определить только после окончания пандемии.

Напомним, нарушения сна тоже увеличивают риск смерти от коронавируса. Результаты исследования показали, что пациенты, испытывающие проблемы с дыханием во сне, не имеют повышенного риска развития CoViD-19, но у них наблюдается худший клинический прогноз болезни.