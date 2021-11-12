АвтоВАЗ полностью остановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

Профсоюзная организация АвтоВАЗа подтвердила информацию о полном приостановлении производства из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке" .

Изначально информация о приостановке работы появилась в РИА "Новости" , агентство сослалось на данные "Автостата". Отмечалось, что АвтоВАЗ "приостановил производство на всех трёх сборочных линиях в Тольятти".

"12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina", — заявили в профсоюзе предприятия.

В августе Лайф сообщал об очередной остановке производства АвтоВАЗа из-за нехватки комплектующих. При этом завод в Ижевске, где, в частности, собирается популярная модель Lada Vesta, продолжал работать в обычном режиме. В ноябре АвтоВАЗ в шестой раз с начала года повысил цены на Lada. До этого подорожание было в сентябре. Тогда стоимость в среднем увеличилась на 2,5%.