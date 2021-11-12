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АвтоВАЗ полностью остановил производство из-за отсутствия электронных компонентов

В профсоюзной организации автогиганта рассказали, кому из работников выплатят компенсацию.

12 ноября, 08:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profkomavtovaz/photos/1028847941017027" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Профсоюзавтоваза</a></p>

Фото © Facebook / Профсоюзавтоваза

Профсоюзная организация АвтоВАЗа подтвердила информацию о полном приостановлении производства из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке".

Изначально информация о приостановке работы появилась в РИА "Новости", агентство сослалось на данные "Автостата". Отмечалось, что АвтоВАЗ "приостановил производство на всех трёх сборочных линиях в Тольятти".

"12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina", — заявили в профсоюзе предприятия.

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В августе Лайф сообщал об очередной остановке производства АвтоВАЗа из-за нехватки комплектующих. При этом завод в Ижевске, где, в частности, собирается популярная модель Lada Vesta, продолжал работать в обычном режиме. В ноябре АвтоВАЗ в шестой раз с начала года повысил цены на Lada. До этого подорожание было в сентябре. Тогда стоимость в среднем увеличилась на 2,5%.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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