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Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и украинских врачей

Президент в телефонном разговоре подчеркнул, что права гражданина должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами.

12 ноября, 08:12
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2004047142958990&set=a.251906202971651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mikheil Saakashvili</a></p>

Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии допустить к Михаилу Саакашвили его мать, близких, а также врачей. О том, что созвонился с Ираклием Гарибашвили, глава Незалежной сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Зеленский подчеркнул в телефонном разговоре, что права гражданина должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Он акцентировал внимание на том, что необходимо допустить к Михаилу Саакашвили его мать и близких, а также украинских врачей.

Кроме того, в пресс-службе офиса украинского президента указали, что он подчеркнул недопустимость применения по отношению к Саакашвили непропорциональных мер принуждения. Зеленский обсудил с премьером Грузии обеспечение прав политика. Он отметил, что Украина всегда защищает интересы своих граждан. Гарибашвили в свою очередь заверил, что лечением арестованного занимаются высокопрофессиональные специалисты.

Саакашвили прекратил голодовку, ставшую "оружием русских"

Саакашвили прекратил голодовку, ставшую "оружием русских"

Ранее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала видео транспортировки бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что арестованный политик активно сопротивляется и пинает сотрудников, а также с силой бросает медицинское оборудование на пол. При этом Саакашвили насильно увозят в медучреждение, хватая его за руки и за ноги.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры. Накануне, 12 ноября, политик заявил о прекращении голодовки.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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