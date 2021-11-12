Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и украинских врачей
Президент в телефонном разговоре подчеркнул, что права гражданина должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии допустить к Михаилу Саакашвили его мать, близких, а также врачей. О том, что созвонился с Ираклием Гарибашвили, глава Незалежной сообщил в своём аккаунте в Twitter.
In a phone conversation with @GharibashviliGe, I stressed that the rights of 🇺🇦 citizen @SaakashviliM must be fully guaranteed in accordance with international norms. Applied for admission of Mikheil Saakashvili's mother, relatives, and Ukrainian doctors to him.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021
Зеленский подчеркнул в телефонном разговоре, что права гражданина должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Он акцентировал внимание на том, что необходимо допустить к Михаилу Саакашвили его мать и близких, а также украинских врачей.
Кроме того, в пресс-службе офиса украинского президента указали, что он подчеркнул недопустимость применения по отношению к Саакашвили непропорциональных мер принуждения. Зеленский обсудил с премьером Грузии обеспечение прав политика. Он отметил, что Украина всегда защищает интересы своих граждан. Гарибашвили в свою очередь заверил, что лечением арестованного занимаются высокопрофессиональные специалисты.
Ранее специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опубликовала видео транспортировки бывшего президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что арестованный политик активно сопротивляется и пинает сотрудников, а также с силой бросает медицинское оборудование на пол. При этом Саакашвили насильно увозят в медучреждение, хватая его за руки и за ноги.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры. Накануне, 12 ноября, политик заявил о прекращении голодовки.
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