Зеленский попросил премьера Грузии допустить к Саакашвили мать и украинских врачей

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Грузии допустить к Михаилу Саакашвили его мать, близких, а также врачей. О том, что созвонился с Ираклием Гарибашвили, глава Незалежной сообщил в своём аккаунте в Twitter.

In a phone conversation with @GharibashviliGe, I stressed that the rights of 🇺🇦 citizen @SaakashviliM must be fully guaranteed in accordance with international norms. Applied for admission of Mikheil Saakashvili's mother, relatives, and Ukrainian doctors to him. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

Зеленский подчеркнул в телефонном разговоре, что права гражданина должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Он акцентировал внимание на том, что необходимо допустить к Михаилу Саакашвили его мать и близких, а также украинских врачей.

Кроме того, в пресс-службе офиса украинского президента указали, что он подчеркнул недопустимость применения по отношению к Саакашвили непропорциональных мер принуждения. Зеленский обсудил с премьером Грузии обеспечение прав политика. Он отметил, что Украина всегда защищает интересы своих граждан. Гарибашвили в свою очередь заверил, что лечением арестованного занимаются высокопрофессиональные специалисты.