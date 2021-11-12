Брата Нурмагомедова доставят в Дагестан для следствия после наезда на полицейского
В республику также перевезут и товарища родственника экс-чемпиона UFC, который был вместе с ним во время происшествия.
Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov
Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана доставят в Дагестан для проведения следствия после наезда на полицейского у аэропорта Махачкалы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Для проведения следственных действий оба участника произошедшего будут доставлены в республику", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и, вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.
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