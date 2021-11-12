Брата Нурмагомедова доставят в Дагестан для следствия после наезда на полицейского

Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана доставят в Дагестан для проведения следствия после наезда на полицейского у аэропорта Махачкалы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.