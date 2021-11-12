НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Брата Нурмагомедова доставят в Дагестан для следствия после наезда на полицейского

В республику также перевезут и товарища родственника экс-чемпиона UFC, который был вместе с ним во время происшествия.

12 ноября, 08:09
<p>Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CP6PSUkj8I-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">usman_nurmagomedov</a></p>

Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov

Двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана доставят в Дагестан для проведения следствия после наезда на полицейского у аэропорта Махачкалы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Для проведения следственных действий оба участника произошедшего будут доставлены в республику", — рассказал собеседник агентства.

Брата Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево, пряча от журналистов

Брата Нурмагомедова вывели из отдела полиции в Шереметьево, пряча от журналистов

Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и, вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков. СК завёл уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1