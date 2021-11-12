Belavia прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию
Уточняется, что пассажиры, подпадающие под запрет, могут получить полный возврат стоимости билета там, где его приобрели.
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Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" с сегодняшнего дня, 12 ноября, прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в республику. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", — говорится в релизе.
Уточняется, что граждане, подпадающие под запрет, но уже купившие билеты на рейсы, могут произвести полный возврат их стоимости без удержаний по месту покупки.
Ранее сообщалось, что "Турецкие авиалинии" пообещали не возить в Белоруссию граждан Ирака, Сирии и Йемена. Эти ограничения не коснутся тех клиентов авиакомпании, которые обладают дипломатическими паспортами.
Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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