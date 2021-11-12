Belavia прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию

Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" с сегодняшнего дня, 12 ноября, прекращает перевозку граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в республику. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", — говорится в релизе.

Уточняется, что граждане, подпадающие под запрет, но уже купившие билеты на рейсы, могут произвести полный возврат их стоимости без удержаний по месту покупки.