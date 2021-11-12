Группа женщин с детьми попыталась нелегально пересечь белорусско-польскую границу
Как утверждают в полиции Польши, протолкнуть в ЕС 35 человек пыталось белорусское войско, произошло это в районе Кузницы.
Фото © LIFE / Артур Матвеев
В полиции Польши заявили, что вечером 11 ноября группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии под давлением белорусских служб. В ведомстве указали, что на забор из колючей проволоки людей толкала армия.
"Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек. В основном это были женщины и дети", — пояснил спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, его цитирует Польское телевидение.
Он заверил, что попытка незаконного проникновения на территорию Евросоюза была пресечена. Сейчас на белорусской стороне у границы в районе Кузницы находится около 200 мигрантов, добавил Крупа.
Лайф напоминает, что утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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