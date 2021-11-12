Группа женщин с детьми попыталась нелегально пересечь белорусско-польскую границу

В полиции Польши заявили, что вечером 11 ноября группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии под давлением белорусских служб. В ведомстве указали, что на забор из колючей проволоки людей толкала армия.

"Вчера около 20:00 (22:00 мск) в районе Кузницы белорусское войско, используя силу, пыталось протолкнуть на польскую сторону 35 человек. В основном это были женщины и дети", — пояснил спикер полиции Подляского воеводства Томаш Крупа, его цитирует Польское телевидение.