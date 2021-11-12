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Глава "Ростеха" назвал возможным создание отечественного электрического самолёта

Госкорпорация уже начала разработку авиадвигателей на водородном топливе, видит большой потенциал в этом направлении.

12 ноября, 07:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rostec_russia/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rostec_russia</a></p>

Фото © Instagram / rostec_russia

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал реальным создание отечественного электрического самолёта. По его словам, первые российские образцы таких машин были представлены на площадке МАКС-2021. В беседе с ТАСС он подчеркнул ряд преимуществ, которые имеют эти самолёты, но существуют и некоторые трудности.

"Есть сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов — от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления. Наши компании ведут разработки в области электрификации воздушных судов. По ряду агрегатов уже есть хороший технический задел", — рассказал Чемезов.

Он также добавил, что госкорпорация уже начала разработку авиадвигателей на водородном топливе. Рабочая группа проекта сформирована, начались опытно-конструкторские работы. "Мы видим в этом направлении большой потенциал", — заключил глава "Ростеха".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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