Глава "Ростеха" назвал возможным создание отечественного электрического самолёта
Госкорпорация уже начала разработку авиадвигателей на водородном топливе, видит большой потенциал в этом направлении.
Фото © Instagram / rostec_russia
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал реальным создание отечественного электрического самолёта. По его словам, первые российские образцы таких машин были представлены на площадке МАКС-2021. В беседе с ТАСС он подчеркнул ряд преимуществ, которые имеют эти самолёты, но существуют и некоторые трудности.
"Есть сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов — от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления. Наши компании ведут разработки в области электрификации воздушных судов. По ряду агрегатов уже есть хороший технический задел", — рассказал Чемезов.
Он также добавил, что госкорпорация уже начала разработку авиадвигателей на водородном топливе. Рабочая группа проекта сформирована, начались опытно-конструкторские работы. "Мы видим в этом направлении большой потенциал", — заключил глава "Ростеха".
Ранее экспериментальный самолёт Як-40 с электродвигателем совершил первый полёт на МАКС-2021. Мощность устройства, разработанного компанией "Суперокс" в рамках контракта с Фондом перспективных исследований, составляет 500 кВт.
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