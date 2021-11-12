Глава "Ростеха" назвал возможным создание отечественного электрического самолёта

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал реальным создание отечественного электрического самолёта. По его словам, первые российские образцы таких машин были представлены на площадке МАКС-2021. В беседе с ТАСС он подчеркнул ряд преимуществ, которые имеют эти самолёты, но существуют и некоторые трудности.

"Есть сложности, которые предстоит преодолеть, в первую очередь с системой питания, которая должна состоять из целого ряда элементов — от обычных аккумуляторов до суперконденсаторов и системы управления. Наши компании ведут разработки в области электрификации воздушных судов. По ряду агрегатов уже есть хороший технический задел", — рассказал Чемезов.

Он также добавил, что госкорпорация уже начала разработку авиадвигателей на водородном топливе. Рабочая группа проекта сформирована, начались опытно-конструкторские работы. "Мы видим в этом направлении большой потенциал", — заключил глава "Ростеха".