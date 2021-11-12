В Минфине назвали условия для освобождения семей с детьми от налога с продажи жилья

Министерство финансов РФ разработало проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым расширяется круг лиц, имеющих право на освобождение от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. В него попадут семьи с двумя и более детьми, которые продали жильё, чтобы приобрести новое, более просторное. Ведомство прописало пять условий, соблюдение которых необходимо этой категории граждан для получения льготы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок.

Так, согласно документу, освобождение от НДФЛ таких семей возможно, если налогоплательщик или его супруг являются родителям двух или более несовершеннолетних детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно). Кроме того, новая недвижимость должна быть куплена в тот же календарный год, в который продана старая, или не позднее 30 апреля следующего года. Уточняется, что если речь идёт о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти полная оплата. Общая площадь приобретённого помещения или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом кадастровая стоимость бывшего жилья не должна превышать 50 миллионов рублей.

Согласно последним условиям, на момент продажи жилого помещения ни налогоплательщик, ни его дети не должны иметь в собственности другой недвижимости, площадь которой в совокупности больше 50% площади приобретённого жилья. Предварительно, поправки вступят в силу с даты официального опубликования федерального закона и будут распространяться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.

Как отметил ведущий юрист практики "Налоговые споры" компании "Лемчие, Крупский и партнёры" Александр Земченков, такие изменения носят социальный характер и очень помогут семьям с двумя и более детьми улучшить жилищные условия без дополнительных потерь. Но вместе с тем требование об одновременном соблюдении пяти условий сокращает число потенциальных получателей льготы, а потому такое послабление вряд ли коснётся широких слоёв населения, считает руководитель практики имущественных отношений "Амулекс" Галина Гамбург.

Напомним, летом 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что от обязанности платить налоги страдают семьи, где появились вторые и последующие дети до истечения пятилетнего срока владения ставшей уже маленькой квартирой. Он поручил правительству и Госдуме разработать поправки, устраняющие эту несправедливость.