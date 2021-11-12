В Европарламенте раскритиковали заявление замглавы Еврокомиссии о "Газпроме"

Депутат Европарламента от Польши Збигнев Кузьмюк возмутился высказыванием замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который ранее заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС. По мнению парламентария, такая позиция "снимает ответственность" с "Газпрома" за резкий рост цен на голубое топливо в Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Кузьмюка в ЕК.

Кроме того, по словам депутата, высказывание замглавы ЕК "представляется ещё более сомнительным" на фоне заявления комиссии о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке. В этой связи Кузьмюк потребовал объяснить слова политика.

"Не могла бы Еврокомиссия объяснить, на каком основании заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс освободил "Газпром" от ответственности за ситуацию на газовом рынке ЕС?" — говорится в обращении.