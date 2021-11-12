В Европарламенте раскритиковали заявление замглавы Еврокомиссии о "Газпроме"
По словам депутата от Польши, позиция политика "представляется ещё более сомнительной" на фоне заявления ЕК о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергорынке.
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Депутат Европарламента от Польши Збигнев Кузьмюк возмутился высказыванием замглавы Еврокомиссии Франса Тиммерманса, который ранее заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС. По мнению парламентария, такая позиция "снимает ответственность" с "Газпрома" за резкий рост цен на голубое топливо в Европе. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение Кузьмюка в ЕК.
Кроме того, по словам депутата, высказывание замглавы ЕК "представляется ещё более сомнительным" на фоне заявления комиссии о необходимости расследовать случаи возможного неконкурентного поведения на энергетическом рынке. В этой связи Кузьмюк потребовал объяснить слова политика.
"Не могла бы Еврокомиссия объяснить, на каком основании заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс освободил "Газпром" от ответственности за ситуацию на газовом рынке ЕС?" — говорится в обращении.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что Россия не манипулирует ценами на газ. Франс Тиммерманс высказался и о трубопроводе "Северный поток – 2", заявив, что его лицензирование полностью зависит от властей Германии. Позднее в Кремле подтвердили, что планы по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября остаются в силе. Российский лидер поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ.
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