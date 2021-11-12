Москвичей в пятницу, 12 ноября, ожидают кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков в беседе с РИА "Новости".

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременные осадки — дождь с мокрым снегом. Максимальная температура: плюс 3–5 градусов, по области — от 0 до плюс 5", — сообщил синоптик.

Он добавил, что ветер ожидается западный, до 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 741 миллиметра ртутного столба.