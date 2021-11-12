Не забудьте шапки и зонты: Москвичей предупредили о мокром снеге с дождём в пятницу
Синоптик отметил, что максимальная температура в столице достигнет +3...+5 градусов, а в области — 0...+5 градусов.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселев
Москвичей в пятницу, 12 ноября, ожидают кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков в беседе с РИА "Новости".
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременные осадки — дождь с мокрым снегом. Максимальная температура: плюс 3–5 градусов, по области — от 0 до плюс 5", — сообщил синоптик.
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Он добавил, что ветер ожидается западный, до 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 741 миллиметра ртутного столба.
А ранее, 10 ноября, метеоролог Тишковец заявил о начале климатической зимы в Москве. Ночь с 9 на 10 ноября была самой холодной в столице за осень. Так, температура опускалась до минус 3,2 градуса.
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