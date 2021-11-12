Чемезов назвал примером недобросовестной конкуренции нападки зарубежных СМИ на Су-57
Глава "Ростеха" подчеркнул, что бульварные заголовки никак не влияют на боевые возможности самолёта и если посмотреть на машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Нападки в зарубежных СМИ на российский истребитель пятого поколения Су-57 являются проявлением недобросовестной конкуренции. Таким мнением поделился глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.
"Некоторые нападки ничего, кроме улыбки, не вызывают. Недавно, в частности, в зарубежной прессе прозвучало, что Су-57 никогда не будет поставляться в войска. Но самолёт уже производится серийно и поставляется в Российскую армию. Такие информационные атаки на наш ОПК — это тоже проявление недобросовестной конкуренции", — сказал Чемезов.
Он добавил, что "бульварные заголовки" никак не влияют на боевые возможности истребителя. А если посмотреть на самолёт в деле, то половина вопросов просто отпадёт, например про мощность двигателей.
Ранее СМИ сообщали, что в декабре армия получит ещё четыре Су-57. Военные испытатели из ГЛИЦ ещё работают с первой боевой машиной из этой серии.
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