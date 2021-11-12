Чемезов назвал примером недобросовестной конкуренции нападки зарубежных СМИ на Су-57

Нападки в зарубежных СМИ на российский истребитель пятого поколения Су-57 являются проявлением недобросовестной конкуренции. Таким мнением поделился глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.

"Некоторые нападки ничего, кроме улыбки, не вызывают. Недавно, в частности, в зарубежной прессе прозвучало, что Су-57 никогда не будет поставляться в войска. Но самолёт уже производится серийно и поставляется в Российскую армию. Такие информационные атаки на наш ОПК — это тоже проявление недобросовестной конкуренции", — сказал Чемезов.

Он добавил, что "бульварные заголовки" никак не влияют на боевые возможности истребителя. А если посмотреть на самолёт в деле, то половина вопросов просто отпадёт, например про мощность двигателей.