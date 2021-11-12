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Чемезов назвал примером недобросовестной конкуренции нападки зарубежных СМИ на Су-57

Глава "Ростеха" подчеркнул, что бульварные заголовки никак не влияют на боевые возможности самолёта и если посмотреть на машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой.

12 ноября, 05:29
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Нападки в зарубежных СМИ на российский истребитель пятого поколения Су-57 являются проявлением недобросовестной конкуренции. Таким мнением поделился глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в беседе с ТАСС.

"Некоторые нападки ничего, кроме улыбки, не вызывают. Недавно, в частности, в зарубежной прессе прозвучало, что Су-57 никогда не будет поставляться в войска. Но самолёт уже производится серийно и поставляется в Российскую армию. Такие информационные атаки на наш ОПК — это тоже проявление недобросовестной конкуренции", — сказал Чемезов.

Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35

Чемезов назвал главное преимущество истребителя Checkmate над F-35

Он добавил, что "бульварные заголовки" никак не влияют на боевые возможности истребителя. А если посмотреть на самолёт в деле, то половина вопросов просто отпадёт, например про мощность двигателей.

Ранее СМИ сообщали, что в декабре армия получит ещё четыре Су-57. Военные испытатели из ГЛИЦ ещё работают с первой боевой машиной из этой серии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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