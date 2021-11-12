СБУ заподозрила Порошенко в госизмене при поставках угля из Донбасса

Служба безопасности Украины проверяет вероятную причастность бывшего президента Незалежной Петра Порошенко к государственной измене при закупках угля из Донбасса. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов в беседе с агентством "Украинские новости" .

Отмечается, что к госизмене также может быть причастна и экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По словам руководителя СБУ, уголовное производство зарегистрировано, однако он не стал уточнять, есть ли уже результаты проверки.