СБУ заподозрила Порошенко в госизмене при поставках угля из Донбасса
Правоохранители также проверяют причастность к этому преступлению и бывшей главы Нацбанка страны.
Фото © Instagram / petroporoshenko
Служба безопасности Украины проверяет вероятную причастность бывшего президента Незалежной Петра Порошенко к государственной измене при закупках угля из Донбасса. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов в беседе с агентством "Украинские новости".
"Соответствующая версия проверяется", — сообщил Баканов.
Отмечается, что к госизмене также может быть причастна и экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По словам руководителя СБУ, уголовное производство зарегистрировано, однако он не стал уточнять, есть ли уже результаты проверки.
Напомним, ранее СБУ предъявила главе политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку новое обвинение в госизмене. По версии следствия, он замешан в сговоре высших должностных лиц страны, который был направлен на подрыв энергетической независимости Незалежной. Позднее Лайф писал, что СБУ проверит Порошенко на причастность к новому делу Медведчука.
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