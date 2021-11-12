Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин появился в базе розыска МВД РФ
При этом статья не уточняется. Отметим, что создатель проекта ранее был объявлен в розыск, его отпустили под подписку о невыезде.
Фото © Facebook / Владимир Осечкин
МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом свидетельствует информация из базы данных ведомства.
"Разыскивается по статье УК", — значится в базе, однако сама статья не указывается.
Отметим, что Осечкина ранее уже объявляли в розыск, впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде. Сейчас его фамилия вновь появилась в базе.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
А 23 октября МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого — программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых. Спустя несколько дней суд заочно арестовал подозреваемого за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, за её копирование в дальнейшем и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ". 10 ноября стало известно, что прокуратура отменила уголовное дело в отношении Савельева. Это решение принял заместитель прокурора Саратовской области в связи с "его незаконностью и необоснованностью".
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