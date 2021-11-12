Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин появился в базе розыска МВД РФ

Отметим, что Осечкина ранее уже объявляли в розыск, впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде. Сейчас его фамилия вновь появилась в базе.

А 23 октября МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого — программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых. Спустя несколько дней суд заочно арестовал подозреваемого за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, за её копирование в дальнейшем и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ". 10 ноября стало известно, что прокуратура отменила уголовное дело в отношении Савельева. Это решение принял заместитель прокурора Саратовской области в связи с "его незаконностью и необоснованностью".