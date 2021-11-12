Украину предупредили о потере ещё одного источника дохода

Украина может недополучить в бюджет около 8 миллиардов гривен из-за низкой пошлины на экспорт металлолома. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил руководитель аналитического центра CMD Ukraine Игорь Гужва.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в сфере металлургии сложилась "наиболее угрожающая" за последние 10 лет. Всё потому, что мировые цены на металлолом за год выросли с 250–300 долларов за тонну до более чем 500. Это связано с тем, что большая часть стран сегодня запрещают экспорт металлолома или тем или иным образом ограничивают его, отметил эксперт.

"На Украине же ситуация — двадцатикратный рост экспорта металлолома. Если за весь прошлый год мы экспортировали 17 тысяч тонн металлолома, то на сегодняшний день мы экспортировали уже более 500 тысяч тонн. И если ситуация не изменится, мы рискуем в этом году экспортировать один миллион тонн. Это самый большой показатель за последние пять лет", — рассказал Гужва.

Это означает, что металлургические предприятия полностью лишатся возможности произвести около 10 миллионов тонн стали, отметил эксперт. И в таком случае экспортные пошлины принесут в бюджет страны около двух миллиардов гривен, хотя внутреннее производство обеспечило бы около 10 миллиардов гривен.

"Когда мы говорим об экологии, то это едва ли не единственное возможное решение, оправдывающее инвестиции украинских металлургов в новые производства с тем, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в воздух, сокращать расходы на энергоносители, то есть соответствовать в полной мере всем общемировым трендам, обеспечивая сокращение выбросов от потребления энергоресурсов. Для этого нам нужно одно — обеспечить эти предприятия сырьём, как это делают соседние страны, как это пытается сделать ЕС", — отметил Гужва.

По его словам, на Украине существуют металлургические предприятия с огромными инвестициями и новые энергосберегающие технологии. Однако остаётся единственный вопрос, касающийся обеспечения ломом. Гужва добавил, что была инициатива запретить экспорт металлолома из Незалежной, но в настоящий момент о ней уже ничего не говорят.