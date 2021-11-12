Мишустин назначил новым главой Роснедр Евгения Петрова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова. Об этом сообщается на сайте правительства.

На этой должности он сменил Евгения Киселёва, который возглавлял организацию с 2015 года, но в июне текущего года покинул агентство. С этого момента временно исполняющим обязанности главы Роснедр был назначен Петров.