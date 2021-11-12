Мишустин назначил новым главой Роснедр Евгения Петрова
С июня 2021 года Петров временно исполнял обязанности руководителя агентства.
Евгений Петров. Фото © Роснедра
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова. Об этом сообщается на сайте правительства.
На этой должности он сменил Евгения Киселёва, который возглавлял организацию с 2015 года, но в июне текущего года покинул агентство. С этого момента временно исполняющим обязанности главы Роснедр был назначен Петров.
Ранее Лайф рассказывал, что в РГСУ назначили врио ректора. Занимавшая этот пост Наталья Починок была отстранена от работы ещё в августе из-за выявленных нарушений.
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