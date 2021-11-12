Около 99% граждан уже прошли Всероссийскую перепись населения, сообщили в Росстате

Около 99% граждан РФ уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов в эфире телеканала "Россия 24".

"Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали всё население. Там 99% с небольшим уже достигнуто", — сказал Смелов.

Он также напомнил, что до завершения переписи осталось всего два дня, и призвал граждан, которые ещё не приняли в ней участие, сделать это.