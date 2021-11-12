Около 99% граждан уже прошли Всероссийскую перепись населения, сообщили в Росстате
До завершения мероприятия осталось два дня. Представитель службы призвал россиян, которые ещё не приняли участие, сделать это.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Около 99% граждан РФ уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов в эфире телеканала "Россия 24".
"Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали всё население. Там 99% с небольшим уже достигнуто", — сказал Смелов.
Он также напомнил, что до завершения переписи осталось всего два дня, и призвал граждан, которые ещё не приняли в ней участие, сделать это.
Напомним, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Учёт населения впервые проходит в цифровом формате. Россияне могут заполнить электронные бланки переписи не только на себя, но и на других членов своей семьи. Процедуру можно осуществить самостоятельно либо с помощью сотрудников в офисах МФЦ.
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