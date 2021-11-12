Постпред Белоруссии при ООН назвал накалённой ситуацию на границе с Польшей

ООН, её структуры и все государства не должны поддаваться паническим настроениям из-за ситуации на белорусско-польской границе, которая в настоящий момент накалена. Любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Единственное, что сейчас необходимо, — просьба к ООН, к её структурам, ко всем государствам просто спокойно, внимательно, взвешенно смотреть на ту информацию, которая поступает с границы, не поддаваться каким-то паническим настроениям, которые иногда сеют телеграм-каналы, различные фальшивые новости, которыми заполонили эфир", — приводит РИА "Новости" слова Рыбакова.

Дипломат также отметил, что следует объективно смотреть на ситуацию, которая складывается на границе республики с Польшей и Литвой. По его словам, структуры ООН, другие наблюдатели и СМИ имеют доступ к территории. Вместе с тем беженцы без помощи не остаются. "Белорусский народ, конечно, не бросает в беде людей, которые попали в трудные обстоятельства, и соответствующая помощь постоянно идёт туда, в те районы", — сказал Рыбаков. Однако граждане не хотят уходить, как и не собираются возвращаться домой или оставаться в Белоруссии.

"Люди хотят в Европу — в сытую, богатую, демократическую, гостеприимную Европу. Вот они сталкиваются с реальным лицом этой самой демократической, гостеприимной Европы", — заявил Рыбаков.

Кроме того, он рассказал, что ситуация на границе Белоруссии, к которой Польша стягивает военную технику с боевым оружием крупного калибра, накалена. Вместе с тем усиление наблюдается в Литве, а также Украина собирается подтянуть дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе. По словам Рыбакова, согласно договорённостям о Союзном государстве, уже приняты определённые меры. Так, ВКС России и Белоруссии начали патрулировать границы.

"Сегодня на совещании президент дал указание министру обороны о том, чтобы Белоруссия адекватно реагировала на усиление военного компонента по ту сторону границы и в Польше, и на Украине, и в других государствах. Президент подчеркнул, что мы никоим образом не хотим нагнетания обстановки. Мы понимаем, что ситуация накалена до такой степени, что любые провокации и любой человеческий фактор, ошибка могут привести к крайне трагическим последствиям", — сообщил Рыбаков.