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Постпред Белоруссии при ООН назвал накалённой ситуацию на границе с Польшей

В рамках договорённостей о Союзном государстве уже приняты определённые меры, в том числе и патрулирование российскими и белорусскими военными службами границы.

12 ноября, 07:53

Фото © LIFE / Артур Матвеев

ООН, её структуры и все государства не должны поддаваться паническим настроениям из-за ситуации на белорусско-польской границе, которая в настоящий момент накалена. Любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Единственное, что сейчас необходимо, — просьба к ООН, к её структурам, ко всем государствам просто спокойно, внимательно, взвешенно смотреть на ту информацию, которая поступает с границы, не поддаваться каким-то паническим настроениям, которые иногда сеют телеграм-каналы, различные фальшивые новости, которыми заполонили эфир", — приводит РИА "Новости" слова Рыбакова.

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Дипломат также отметил, что следует объективно смотреть на ситуацию, которая складывается на границе республики с Польшей и Литвой. По его словам, структуры ООН, другие наблюдатели и СМИ имеют доступ к территории. Вместе с тем беженцы без помощи не остаются. "Белорусский народ, конечно, не бросает в беде людей, которые попали в трудные обстоятельства, и соответствующая помощь постоянно идёт туда, в те районы", — сказал Рыбаков. Однако граждане не хотят уходить, как и не собираются возвращаться домой или оставаться в Белоруссии.

"Люди хотят в Европу — в сытую, богатую, демократическую, гостеприимную Европу. Вот они сталкиваются с реальным лицом этой самой демократической, гостеприимной Европы", — заявил Рыбаков.

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Кроме того, он рассказал, что ситуация на границе Белоруссии, к которой Польша стягивает военную технику с боевым оружием крупного калибра, накалена. Вместе с тем усиление наблюдается в Литве, а также Украина собирается подтянуть дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе. По словам Рыбакова, согласно договорённостям о Союзном государстве, уже приняты определённые меры. Так, ВКС России и Белоруссии начали патрулировать границы.

"Сегодня на совещании президент дал указание министру обороны о том, чтобы Белоруссия адекватно реагировала на усиление военного компонента по ту сторону границы и в Польше, и на Украине, и в других государствах. Президент подчеркнул, что мы никоим образом не хотим нагнетания обстановки. Мы понимаем, что ситуация накалена до такой степени, что любые провокации и любой человеческий фактор, ошибка могут привести к крайне трагическим последствиям", — сообщил Рыбаков.

Ранее Лайф писал, что Украина запланировала учения у границы с Белоруссией. Тренироваться будут подразделения территориальной обороны Незалежной.

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Группа женщин с детьми попыталась нелегально пересечь белорусско-польскую границу

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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