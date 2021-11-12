В Подмосковье пьяный полицейский в такси выстрелил дочери в висок

В Подмосковье сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по региону в ходе конфликта в салоне такси выстрелил в голову собственной дочери. Мужчину уволят из органов, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения. Её доставили в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь", — пояснила она.

Как передаёт телеграм-канал Mash, 47-летний Сергей Варакин и его дочь Анна возвращались с вечеринки, тогда и произошла размолвка. По какой причине, пока не ясно. Сергей выстрелил наследнице из травмата прямо в висок, после чего бросил на попечение таксиста и сбежал. Девушку госпитализировали с переломом височной кости, открытой черепно-мозговой травмой, пулевым ранением черепа. Состояние пострадавшей тяжёлое.