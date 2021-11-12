Россиянам объяснили, как деньги могут поспособствовать передаче ковида

Коронавирус может передаваться в том числе через бумажные деньги, однако для того, чтобы человек заразился именно таким способом, нужно, чтобы совпало много условий. Об этом рассказал член Общественного совета при Минздраве РФ Эрик Бровко в беседе с радио Sputnik. Он отметил, что вирус не может проникнуть в организм через кожу, для этого ему нужно попасть на слизистую оболочку.

"Чисто теоретически есть возможность наличия вируса на каком-то объекте. Наверное, на деньгах она выше, потому что с ними контактирует большое количество объектов. Но это не значит, что от денег можно заразиться. Это возможно, только если сильно заразный человек чихнёт на банкноту, потом её потрогает другой человек и сразу после этого начнёт тереть свои глаза. Но в теории это может произойти и с телефоном, дверной ручкой и так далее", — рассказал эксперт.

Чтобы исключить этот незначительный риск, лучше расплачиваться бесконтактным способом, отметил специалист. Бровко добавил, что пока не слышал о случаях, чтобы такие платёжные средства способствовали передаче CoViD-19. Кроме того, тем, кто ещё больше хочет обезопасить себя, следует носить маску во время всех операций с деньгами. Но самая надёжная защита от коронавируса — вакцинация, подчеркнул эксперт.