В Свердловской области могут запретить продажу алкоголя лицам без QR-кода

Власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя людям без QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от ковида или перенесённого заболевания. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что данная инициатива принадлежит ресторатору Евгению Урюпину. Такая система, по его словам, ускорит процесс вакцинации от CoViD-19. К тому же данная мера может стать гораздо эффективнее, чем QR-коды в местах общественного питания. При этом Урюпин считает, что при посещении ресторанов не стоит требовать предъявления подтверждения о вакцинации от ковида или перенесённом заболевании.

"Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на её изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", — сообщил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.