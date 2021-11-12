В Свердловской области пациент с ковидом умер после осмотра фельдшером на улице

В городе Серове Свердловской области прибывшая на вызов фельдшер заставила мужчину с высокой температурой выйти на улицу для осмотра. А спустя несколько дней пациент скончался.

Дочь погибшего рассказала, что вызвала бригаду врачей 2 октября. Однако медик отказалась проводить осмотр в квартире и попросила больного выйти на улицу. При этом у мужчины на тот момент была 40-градусная температура. Впрочем, как утверждают родственники пациента, осмотр фельдшер проводила на расстоянии.

В тот же день больного госпитализировали в тяжёлом состоянии с 80-процентным поражением лёгких. Его дочь, мягко говоря, возмутившись работой медика, написала жалобу на имя главврача. Так, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что фельдшер отказалась заходить к пациенту домой якобы из-за ненадлежащих условий работы.

"Я не говорю, что она (фельдшер. — Прим. Лайфа) виновата в том, что человека не стало, просто такие медики значительно снижают шансы на спасение", — написала дочка умершего мужчины в паблике "ВК, Серов" в соцсети "ВКонтакте".

Агентство URA.ru обратилось за комментарием в пресс-службу больницы, однако получить его оперативно не удалось.