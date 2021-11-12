Женщины чаще мужчин инициируют конфликты из-за денег в парах, показал опрос

Конфликты из-за денег в парах чаще всего инициируют женщины, при этом вне зависимости от того, кто из влюблённых зарабатывает больше. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

Отмечается, что чаще всего ссоры из-за финансов случаются в тех парах, где женщины вносят в семейный бюджет больше средств, чем партнёр. Наличие подобных разногласий подтвердили 38% представительниц прекрасного пола и 43% мужчин, состоящих в таких отношениях. При этом чаще всего начинают конфликты именно женщины — в этом признались 52% респонденток и 65% респондентов.

Как правило, мужчины чаще винят возлюбленных в ссорах из-за денег, независимо от своего вклада в семейный бюджет. Согласно опросу, в парах, где оба партнёра зарабатывают одинаково, представители сильного пола инициируют конфликты реже женщин (41% и 52% соответственно). При этом именно в таком случае фиксируется наименьшее число ссор из-за денег — о них говорили лишь каждый четвёртый мужчина и 26% респонденток. А россиянки, получающие за труд меньше своих вторых половинок, одинаково часто называют зачинщиками ссор и себя, и своего мужчину (32% и 31%).

Как рассказали 48% мужчин и 52% женщин, в их парах за семейный доход отвечают представители сильного пола. На ссоры из-за финансов в таких отношениях указали 32% респондентов и 28% их возлюбленных.