В Кремле никогда не обсуждалась идея сделать лечение от коронавируса для непривитых платным

Идея взимания платы за лечение у непривитых граждан, заразившихся коронавирусом, никогда не обсуждалась. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, об этом никогда речь не шла", — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Напомним, что с 8 декабря Правительство Сингапура сделает платным лечение заболеваний, вызванных коронавирусом, для жителей, которые отказываются делать прививки, хотя на сегодняшний день обе дозы вакцины получило примерно 85% всех жителей страны. В государственной программе иммунизации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Sinovac. А сегодня стала известна сумма, на которую придётся раскошелиться антиваксерам в случае болезни. Оказалось, что это очень дорого.